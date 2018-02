Aedifica gaat zorgresidentie in Tilburg ontwikkelen

Aedifica Nederland heeft een perceel gekocht voor de bouw van een zorgresidentie nabij het centrum van Tilburg. De zorgvastgoedinvesteerder ontwikkelt in 'Huize Hoog Waardijn' 26 wooneenheden voor senioren met een zware zorgbehoefte.

IDBB Vastgoed BV zal het bouwproject realiseren in opdracht van Aedifica. De bouw wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 voltooid. De exploitatie van de zorgresidentie komt in handen van de Compartijn-groep, die kleinschalig wonen en hoogwaardige zorg aanbiedt voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Compartijn exploiteert al vijf locaties voor Aedifica en zal in de nabije toekomst meerdere woonzorgwoningen van de vastgoedinvesteerder in exploitatie nemen.

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica: "Met de acquisitie van deze te bouwen zorgresidentie voor senioren met hoge zorgbehoeften bestendigt Aedifica de samenwerking met een dynamisch zorgbedrijf en bouwt Aedifica de Nederlandse zorgvastgoedportefeuille verder uit. De residentie zal naar verwachting in de loop van het eerste kwartaal van 2019 worden opgeleverd." Hij kondigt aan dat andere investeringen zullen volgen.