Sint Maartenskliniek laat nieuw pand bouwen

In opdracht van de Sint Maartenskliniek gaat technisch dienstverlener Unica de nieuwbouw van het ziekenhuis in Ubbergen op zich nemen. Het is de bedoeling dat het ziekenhuis in het tweede kwartaal van 2019 het nieuwe gebouw in gebruik neemt.

De Sint Maartenskliniek heeft Unica, het Zwitserse bedrijf Optimus en bouwpartners Carebuilders en Rooms For Care geselecteerd om de vervangende nieuwbouw te realiseren voor onder meer een OK-complex. Unica realiseert hiervoor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties.

De Sint Maartenskliniek is volgens Unica wereldwijd het eerste ziekenhuis dat een nieuw concept gaat toepassen die de OK’s veiliger, eenvoudiger, effectiever en efficiënter maakt. Dit gaat de werkomstandigheden van chirurgen en OK-personeel sterk verbeteren. Het comfort voor de patiënt en het operatieteam neemt toe en de kans op infecties en menselijke fouten vermindert. Ontwikkelaar en leverancier van dit OK-concept is Optimus, opgericht door een neurochirurg met als doel de risico’s in de OK’s te elimineren.

De nieuwe operatiekamers worden de eerste pendelloze OK’s in Nederland. De pendels met lampen die tijdens een operatie steeds verplaatst moeten worden, maken plaats voor verlichting die volledig geïntegreerd is in het plafond. De chirurg heeft op die manier altijd het beste licht. De kans op infecties wordt geminimaliseerd door de ontsmetting met ozon. De wanden van de OK’s worden vermengd met kleine metaaldeeltjes, waardoor bacteriën en schimmels afgestoten worden.

Hotel

Unica gaat ook de verpleegafdelingen voor dwarslaesie- en neurologiepatiënten en een revalidatieafdeling, met onder andere een Loop Expertise Centrum (LEC), ontwikkelen. Omdat revalidanten veelal voor een langere periode in het ziekenhuis verblijven, krijgen de verpleegafdelingen volgens Unica zowat de uitstraling van een hotel. Alle ruimtes worden zorgvuldig ingedeeld, zullen prikkelarm zijn en ondersteunen een geleidelijke overgang van privéruimten naar openbare ruimten.