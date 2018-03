Woldhuis stopt als directeur NVA en Balans

Swanet Woldhuis vertrekt per 1 april als directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Balans. Martine Muller, die als interim-manager al bij de verenigingen betrokken was, heeft haar taken per 1 februari overgenomen.

Dat meldt de NVA op 28 februari. Tot 1 april blijft Woldhuis de besturen adviseren.

Samenwerking

Swanet Woldhuis werd in 2013 eerst directeur van oudervereniging Balans en later dat jaar ook van de NVA. Onder haar leiding zijn zij steeds meer gaan samenwerken, met uiteindelijk één landelijk bestuur. Eind 2017 besloot dit bestuur na een evaluatie dat de samenwerking tussen beide verenigingen opnieuw onder de loep zal moeten worden genomen. Later dit jaar zullen voorstellen tot wijzigingen worden voorgelegd aan de leden van beide verenigingen.



Woldhuis is psychotherapeut en bestuurskundige. Per 1 april wordt zij clusterhoofd Richtlijnen & Wetenschap bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Daarnaast is zij vicevoorzitter van de raad van toezicht van GGZ Eindhoven.