LUMC start met screening oudere patiënt op SEH

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) start in maart met de screening van oudere patiënten op de spoedeisende hulp (SEH). Het ziekenhuis hoopt zo meer directe en gepersonaliseerde zorg te kunnen bieden aan deze groep patiënten.

Met de zogeheten APOP-screening, waarbij APOP staat voor Acuut Presenterende Oudere Patiënt, krijgen kwetsbare oudere patiënten speciale aandacht vanaf het moment dat ze op SEH komen. "Door rekening te houden met kwetsbaarheden van onze patiënten kunnen artsen en verpleegkundigen zo nodig een persoonlijk behandelplan maken", vertelt Jacinta Lucke, SEH-arts in opleiding.

Acuut zieke ouderen lopen een groter risico dan jongere patiënten op een moeizaam herstel of verlies van zelfredzaamheid. "Bovendien kunnen bepaalde ziektes bij ouderen andere symptomen geven", zegt arts-onderzoeker Laura Blomaard. "Bloeddrukwaardes die voor een jongere patiënt goed zijn, kunnen bij ouderen een alarmsignaal zijn. Zorgverleners zijn zich niet altijd bewust van deze verschillen, daarom is er in de aanloop naar de start van de screening een uitgebreid onderwijsprogramma opgezet."

Geheugenproblemen

De screening duurt zo’n twee minuten per patiënt. De screener kijkt naast kwetsbaarheid onder meer naar eventuele geheugenproblemen van oudere patiënten. Bij kwetsbare oudere patiënten die naar huis gaan wordt de huisarts per brief automatisch ingelicht met daarin specifieke informatie over de patiënt. Blomaard: "Om optimale nazorg te bieden bellen verpleegkundigen van de spoedeisende hulp alle kwetsbare ouderen die terug naar huis zijn gegaan de volgende dag terug. Dan wordt gekeken of de patiënt de ontslaginstructies heeft begrepen en of er thuis problemen zijn."

De APOP-studie begon in 2016 als samenwerkingspilot, waarbij meer dan 2.500 oudere patiënten die de SEH van het LUMC, Alrijne, HMC Bronovo en Erasmus MC hebben bezocht, een jaar lang werden gevolgd. Met behulp van informatie uit deze studie is de screeningsmethode ontwikkeld die het LUMC nu gaat toepassen.