Bouw woonzorgcomplex Geertruidenberg ligt stil

De bouw van het Bastion voor zorgorganisatie Het Hooge Veer in Geertruidenberg loopt vertraging op. Er is bezwaar gemaakt door omwonenden, waardoor een voorlopige voorziening is aangevraagd bij de rechter. Tot die tijd mag niet gebouwd worden.

Het Hooge Veer ontwikkelt een woonzorgconcept aan de rivier de Donge in Geertruidenberg. Naast 48 appartementen komen daar 24 woningen voor mensen met dementie en vijf zorg-hotel-studio’s voor mensen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen maar nog niet naar huis kunnen.

Bezwaar

De bouw zou medio 2018 gaan starten, zodat het woonzorgcomplex medio 2019 kan worden opgeleverd. De gemeenteraad had de plannen al goedgekeurd. Buurtbewoners maken nu bezwaar omdat zij stellen dat het Bastion hun uitzicht op de rivier belemmert. Daardoor krijgen zij te maken met waardedaling van hun huizen.



Bestemmingsplan

Wanneer de bouw nu kan beginnen is onbekend. Gemeente Geertruidenberg stelt in dagblad BN/De Stem dat de ontwikkelingen kunnen doorgaan zodra het bestemmingsplan in werking treedt. Dan kunnen de omgevingsvergunningen worden verleend en kunnen de ontwikkelaars op eigen risico starten met de werkzaamheden.