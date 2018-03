Hans van Fulpen is interim-bestuurder bij Trimenzo

Hans van Fulpen is per 1 maart begonnen als interim-bestuurder van Stichting Trimenzo. Vooralsnog is hij aangesteld voor een periode van een half jaar.

Dat meldt Trimenzo op haar website. Van Fulpen volgt Henk Jan van Essen op als directeur-bestuurder. Die kondigde eind vorig jaar zijn overstap aan naar de Saxion Hogeschool, waar hij bedrijfskunde gaat doceren.

Kwaliteit

Hans van Fulpen heeft de afgelopen acht jaar als interim bestuurder bij vergelijkbare zorgorganisaties gewerkt. De opdracht die Trimenzo hem meegeeft is het borgen van kwaliteit van de zorg, de continuïteit van de dienstverlening aan cliënten en het onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking met Zorggroep Apeldoorn en omstreken.



Trimenzo biedt zorg aan ouderen in de woonzorgcentra de Martinushof en het Grotenhuis in Twello, en de Benring in Voorst en aan thuiszorgcliënten in de gemeente Voorst.