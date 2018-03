GGZ WNB benoemt nieuwe zorginhoudelijke directeur

Jean-Luc Klompenhouwer treedt toe tot de bestuursraad van GGZ WNB met ingang van 1 maart. Hij zal gedurende één tot maximaal twee jaar de functie vervullen van zorginhoudelijk directeur, binnen die tijd de ggz-instelling bedenken hoe de definitieve topstructuur in de toekomst wordt vormgegeven.

Jean-Luc Klompenhouwer is voorheen onder andere als lid van de raad van bestuur en psychiater verbonden geweest aan ggz-aanbieders Yulius, De Grote Rivieren en Kliniek Overwaal (inmiddels opgegaan in stichting Pro Persona), het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en het Erasmus Medisch Centrum.

Met de benoeming van Klompenhouwer is er weer een bestuursvoorzitter sinds het vertrek van Patrick Knapen wegens gezondheidsredenen in augustus 2017. Naast Klompenhouwer bestaat de bestuursraad van GGZ WNB nu uit Ineke Strijp (lid raad van bestuur sinds augustus 2016); Corette van Dijke (manager bedrijfsvoering zorg sinds januari 2018); Rob Mak (manager finance en control sinds augustus 2017) en Saskia Nieuwenhuize (bestuurssecretaris sinds april 2011).