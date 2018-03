Nieuwe raad van toezicht voor De Zorgcirkel

Stap voor stap is de gehele raad van toezicht van De Zorgcirkel vernieuwd. Per 1 maart is Ruud Vreeman begonnen als voorzitter van de rvt. Hij volgt Peter Tange op, van wie de maximale zittingstermijn is verstreken.

Dat maakt De Zorgcirkel op 1 maart bekend. Het afgelopen jaar zijn Erik Tuijp, Remo Strijker en Bert Zandstra gestopt. Hun zittingstermijn was verstreken. Zij zijn opgevolgd door Berend Buys Ballot, Sjaak Brinkkemper en Rob van Eijbergen. In april treedt Nicoly Vermeulen toe als lid van de rvt.

Hoogleraar

Ruud Vreeman was eerder waarnemend burgemeester van Zaanstad. Buys Ballot is zelfstandig adviseur, Brinkkemper is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Utrecht en Van Eijbergen is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Nicoly Vermeulen is lid van het college van bestuur van de TU Delft.

Persoonsgericht

De Zorgcirkel is een organisatie in Noord Holland. Met 3500 medewerkers, 29 locaties, thuiszorg en huishoudelijke hulp biedt De Zorgcirkel persoonsgerichte zorg aan zo'n 7500 ouderen en hun familie in de regio. Thuis, in een andere (woon)vorm of in een van onze verpleeghuizen of revalidatielocaties.