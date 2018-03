Loek Winter: ‘Ondernemers houden zorgkosten in bedwang’

Innovaties en ondernemers zijn nodig om de zorgkosten in bedwang te houden. In tijden van crisis is de rol van zorgondernemers belangrijk als bezuinigers. Maar nu het beter gaat worden zij gedemoniseerd, zegt zorgondernemer Loek Winter.

In een interview met journalisten Marieke ten Katen en Jeroen Piersma, in het Financieele Dagblad van 2 maart, gaat hij nog een stapje verder: zorgondernemers worden gecriminaliseerd, aldus Loek Winter. Hij ervoer hij dat onlangs zelf, toen hij door de cliëntenraad van zijn zorginstelling De Seizoenen voor de rechter werd gesleept wegens vermeend ‘weglekken’ van zorggeld.

Hoger niveau

Winter merkt het ook aan het aantal verzoeken voor presentaties of interviews, van soms tien per week in 2014 tot een of twee per maand nu de recessie officieel voorbij is. Er is sprake van een ‘ideologische herijking’ rondom zorgondernemers. Het gaat weer goed, dus worden die efficiënte ondernemers alleen maar lastig gevonden, denkt Winter. Hij voorspelt dat in de komende jaren de zorgconsumptie enorm zal toenemen en de kosten uit de pan gaan rijzen. “Vanaf 2020 komt het ondernemerschap weer terug, en dan op een hoger niveau.”

Kostenbewaker

Want andere partijen in het zorgstelsel pikken de rol van kostenbewaker niet of nauwelijks op. Het DNA van traditionele ziekenhuisorganisaties is te taai voor snelle veranderingen. En ook de rol van zorgverzekeraars valt Winter tegen. Zij blijven de grote, dure ziekenhuizen – al dan niet met duur vastgoed in bezit – contracteren. De private ziekenhuizen waar Winter de scepter zwaaide zijn goedkoper, maar de zorgverzekeraars gunden die de marges niet toen ze die nodig hadden om te investeren.

Uitbreiding

Vorige week werd bekend dat Winter een stapje terug doet bij MC Slotervaart en MC Groep, onder andere omdat hij te druk is met andere activiteiten zoals de Thomashuizen voor gehandicaptenzorg en De Herbergier. Hij gaat werken aan de uitbreiding daarvan in België en Duitsland.