Duizend woningen in Breda krijgen sensoren

Het komende jaar gaan zorgverzekeraar CZ en de gemeente Breda duizend huizen voorzien van sensoren. Mantelzorgers en zorgverleners kunnen zo alleenstaanden met een hulpbehoefte op afstand volgen. Als er zorgwekkend of opvallend gedrag is, dan krijgen zij een waarschuwing.

Het gaat dan om bijvoorbeeld valincidenten, onvoldoende toiletbezoek dat kan wijzen op uitdroging, maar ook langdurige afwezigheid of dwalen in de nacht – bijvoorbeeld bij dementie. De inwoner bepaalt zelf wie er inzicht heeft in zijn of haar leefpatroon. Via een app kunnen familie, mantelzorgers, of zorgverleners op afstand zien of alles goed gaat met hun geliefde, of cliënt. De techniek wordt geleverd door fabrikant Sensara.

Onderzoek

Dit maken CZ en de gemeente Breda bekend. Alleenstaande inwoners of hun familie kunnen zich vrijwillig aanmelden voor het project dat de naam Zorg voor Elkaar Breda kreeg. De gemeente steekt 250.000 euro in het sensorenproject. Het komende jaar doen CZ en Breda samen met Avans Hogeschool, Vilans en zorgaanbieders onderzoek welke rol nieuwe technieken in het zorgproces spelen en welke invloed dit heeft op de kwaliteit van leven. Na een jaar volgt een evaluatie of er structureel geld in het project wordt gestoken.