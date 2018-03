St. Antonius gaat onnodige bezetting ziekenhuisbed te lijf

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht is een proef gestart om patiënten die medisch gezien niet langer in het ziekenhuis hoeven te blijven, zo snel mogelijk thuis of op een andere plek van zorg te voorzien. Het ziekenhuis werkt hiervoor onder meer samen met zorgorganisatie ZorgSpectrum, meldt het AD.

Er komen steeds meer ouderen op de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis terecht met bijvoorbeeld botbreuken en kneuzingen na een valpartij thuis. Vaak is de behandeling kort of zelfs helemaal niet nodig, maar kunnen de patiënten nog niet naar huis of in een andere zorginstelling terecht. Afgelopen jaar verbleven zo’n 215 patiënten gemiddeld langer dan een week zonder medisch-specialistische noodzaak in het ziekenhuis.

Om die problemen het hoofd te bieden gaat het ziekenhuis een jaar lang transferverpleegkundigen inzetten op de SEH, ook in de avonduren. De transferverpleegkundige bekijkt of een nieuwe patiënt wellicht snel behandeld is, maar niet zonder meer naar huis kan. Dan begint direct de zoektocht naar een oplossing, aldus het AD.