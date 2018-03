Lentis en Philadelphia werken samen in Gronings woonzorgcentrum

Stichting Philadelphia Zorg biedt binnen woonzorgcentrum Heymanscentrum in Groningen, onderdeel van Lentis, dagbesteding aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De samenwerking tussen Philadelphia en Lentis gaat op 14 maart officieel van start.

Het project biedt deelnemers verschillende mogelijkheden hun talenten te ontdekken, te leren en zichzelf verder te ontwikkelen, zo schrijft Philadelphia over de samenwerking. Zij kunnen bijvoorbeeld aan de slag in het restaurant, maaltijden rondbrengen en zorgen zij dat de ruimtes netjes en schoon zijn. De deelnemers leren en ontwikkelen vaardigheden en krijgen het gevoel mee te mogen doen in de maatschappij, aldus de zorginstelling.

Gert Mathijs Cazemier, coördinerend werkbegeleider Philadelphia: "Wij zijn erg blij met deze kans en mooie samenwerking met Lentis en het Heymanscentrum. Meedoen in de maatschappij is zo belangrijk. Iedereen heeft talenten en het is belangrijk om die te ontdekken. Wat kan iemand, waar ligt zijn passie en wat wil hij nog leren. Hierdoor kan iemand zich ontwikkelen, groeit het zelfvertrouwen en ze dragen echt iets moois en waardevols bij."