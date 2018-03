Zorghuis: ‘Zorgverzekeraars betalen minder dan ze in polis zeggen’

Zorgverzekeraars zouden niet-gecontracteerde zorg veel minder vergoeden dan ze zelf zeggen. In bijna elke naturapolis staat dat ze tot 75 procent van de gemiddelde gecontracteerde tarieven betalen, maar in werkelijkheid kan dat tientallen procenten lager zijn. Dat komt omdat verzekeraars zich zouden baseren op de laagste tarieven, stelt Stichting Zorghuis. De zorgverzekeraars stellen dat extra kwaliteitsvergoeding voor gecontracteerde zorg onterecht wordt meeberekend.

Stichting Zorghuis, een onafhankelijke stichting die zorgverzekeraars aanspreekt op de vrije artsenkeuze, vergeleek over de periode 2013 – 2017 de polisvoorwaarden met de daadwerkelijk uitbetaalde vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Misleiding

Vaak liggen de vergoedingen tussen de 3 procent en 17 procent lager dan in de polis wordt genoemd. Soms kan dit oplopen tot 40 procent, aldus Stichting Zorghuis. Dan kan het gaan om duizenden euro’s minder dan waar patiënten op rekenen. De verschillen zijn vooral groot bij fysiotherapie, logopedie en ggz.Stichting Zorghuis noemt dit misleiding en heeft in december een verzoek tot handhaving neergelegd bij de NZa. Die is een uitgebreid onderzoek gestart. De NZa kan nog niet zeggen hoelang dat gaat duren.

Onterecht

Zilveren Kruis zegt in het AD dat de vergoedingen inderdaad zijn gebaseerd op het laagste gecontracteerde tarief. Aan gecontracteerde zorgverleners die extra kwaliteit leveren, wordt een hogere vergoeding betaald. De zorgverzekeraar zegt dat ze dat bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders niet kunnen controleren. CZ zegt ook dat Stichting Zorghuis ten onrechte de extra vergoeding meerekent in het tarief. Zorgverzekeraar VGZ voelt zich ten onrechte aangevallen, omdat ze zelfs meer dan het gemiddelde tarief uitbetalen.