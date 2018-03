Twaalf initiatieven dingen mee naar VBHC-prijs

De genomineerden voor de Value-Based Health Care Prize 2018 zijn bekend. Twaalf initiatieven dingen mee naar de vijfde editie van de prijs. De winnaar wordt door professor Michael Porter bekendgemaakt tijdens het VBHC Prize Event 2018.

Dat maakt de organisatie van de VBHC Prize bekend op 5 maart. De prijs erkent en beloont initiatieven die innovatieve en waardegedreven zorg leveren. De vakjury bestaat onder meer uit professor Elisabeth Teisberg en professor Robert Kaplan. De jury is onder de indruk van de initiatieven en prijst Nederland als koploper van value based healthcare (VBHC).

VBHC is zorg met een focus op het vergroten van waarde voor de patiënt en daarbij vermindering van kosten. Door onder meer samenwerkingsverbanden en het meten van uitkomsten staat de patiënt centraal in de zorg. De initiatieven richten zich op een diversiteit aan medische condities, van cardiovasculaire ziekten tot aan COPD en borstkanker. Ten opzichte van vorig jaar is er een forse stijging in e-health-initiatieven, wat kenmerkend is voor de innovatie binnen de gezondheidszorg. De vakjury was verheugd door de kwaliteit en het hoge aantal inspirerende VBHC-initiatieven. De sterke toename van internationale aanmeldingen is een voorbeeld van groei van kennis en vaardigheden van VBHC-implementatie wereldwijd.

Genomineerden

De genomineerden zijn: Nederlands Hart Netwerk (NHN), COPD InBeeld, LEEFH, Humanitas, Aneurin Bevan University Health Board, NHR, Maximá Oncologisch Centrum, CWZ/Radboudumc/Catherina Ziekenhuis, Erasmus MC, Transparancy in Healthcare van Universiteit Twente, Erasmus MC/Borstkankervereniging Nederland en Stielo/Radboudumc/Herstelcirkels. De initiatieven staan beschreven op de website van de VBHC Prize 2018.

Vorig jaar won Diabeter de Value-Based HealthCare Prize 2017. Dit jaar wordt de prijs op 26 april tijdens het VBHC Prize Event 2018 uitgereikt. Naast de VBHC Prize worden ook drie VBHC Excellence Awards uitgereikt aan zorginitiatieven met een sterke focus op Patient Outcomes, Collaboration en Cost-Effectiveness.