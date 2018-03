Zorg van de Zaak Netwerk benoemt drie commissarissen

Brechta Kuijpers, Monique Klompé en Hans Schenk treden per 1 maart 2018 toe tot de de raad van commissarissen van het Zorg van de Zaak Netwerk. Met de benoeming van de drie nieuwe leden is de rvc van Zorg van de Zaak compleet.

Kuijpers werkt sinds 2008 als directeur bij Synergia Capital Partners. Daar is zij onder meer verantwoordelijk voor het vormgeven en uitzetten van de strategie, het verkrijgen van investeerders en participaties en het toezicht houden op ondernemingen waarin Synergie participeert.

Klompé heeft sinds 2006 haar eigen consultancybureau. Ze werkt onder meer als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen en als voorzitter van de stichting Arbeidsdeskundige Kennis Centrum. Daarnaast werkt zij als projectleider van de commissie Toezien met Hart voor de Zaak en is zij toezichthouder bij Centramed.

Schenk is als emeritus hoogleraar economie en bedrijfseconomie verbonden aan de Universiteit Utrecht en medeoprichter van het Sustainable Finance Lab. Daarnaast is Schenk kroonlid van de SER. Verder is Schenk onder meer commissaris bij RFS Holding (Wehkamp) en Transdev Holding (Connexxion/Witte Kruis), waar hij in beide gevallen afwisselend lid is van de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

Kwaliteit

"Nu onze raad van commissarissen met deze drie kundige professionals is gecomplementeerd, ben ik ervan overtuigd dat we als netwerk de kwaliteit kunnen borgen die alle onderliggende bedrijven hoog in het vaandel hebben staan", aldus Marius Touwen, aandeelhouder en bestuurder van Zorg van de Zaak Netwerk. De overige rvc-leden zijn voorzitter Rob Becker, Kees Donkervoort, Ed Nijpels en Ton Stam.

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg.