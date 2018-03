Zilveren Kruis tekent eerste meerjarencontract met zbc

Zilveren Kruis heeft een driejarig contract getekend met DC Klinieken. Het is voor het eerst dat de zorgverzekeraar een meerjarenovereenkomst tekent met een zelfstandig behandelcentrum (zbc).

Dat melden Zilveren Kruis en DC Klinieken op 6 maart. In het contract worden afspraken gemaakt over het toegankelijker en betaalbaarder maken van de zorg voor patiënten binnen de focusgebieden van DC Klinieken als diagnostiek, allergologie, pijnbehandelingen, dermatologie en hiv.

Innovatie

Volgens eigen zeggen heeft Zilveren Kruis met ongeveer een kwart van de ziekenhuizen driejarige contracten getekend. Het contract met DC Klinieken is al ingegaan en loopt voor de periode 2018 tot en met 2020. “Het zorgt er voor dat er meer tijd is om met elkaar te praten over innovatie en de inhoud van de zorg in plaats van ieder jaar over volume en prijs”, zegt Olivier Gerrits, directeur inkoop van Zilveren Kruis. “Er ontstaat ruimte om de focus te leggen op het maken van inhoudelijke afspraken die een bijdrage leveren aan nog betere en efficiëntere zorg.”

Kwaliteit

Loek Winter van DC Klinieken vindt het mooi dat Zilveren Kruis een meerjarenafspraak met een zbc maakt. “De zorg die zbc’s leveren heeft dezelfde kwaliteit als die van de ziekenhuizen. Patiënten prijzen vooral de kleinschaligheid en persoonlijke setting van zbc’s. Waar in verschillende ziekenhuizen juist sprake is van minder patiënten, weten steeds meer patiënten ons te vinden.”