Oud-medewerker STMR krijgt taakstraf voor stelen pijnstillers

Een oud-medewerker van een woonzorgcentrum van zorgorganisatie STMR is dinsdag door de politierechter in Arnhem veroordeeld tot een taakstraf voor het stelen van pijnstillers. Zij stal de medicatie, die bedoeld was voor haar cliënten, in de periode dat ze in de instelling werkzaam was. Dit meldt de Gelderlander.

De rechter legde de vrouw een taakstraf op van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

De vrouw heeft toegegeven in de periode van 29 november tot 9 december 2016 medicijnen te hebben gestolen. Het ging volgens de controlelijsten om 53 tabletten Oxycodon, een zware pijnstiller. Ze nam in deze periode zo'n 2-3 pillen per dag in. "Ik was depressief. Ik dacht dat het me zou helpen", aldus de vrouw tegen de rechter.