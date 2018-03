VitaValley benoemt twee nieuwe leden programmadirectie

Maarten Ploeg en Pim Ketelaar zijn per 1 maart toegetreden tot de programmadirectie van VitaValley. In een collegiaal bestuur met Dik Hermans zullen zij bestaande en nieuwe landelijke programma’s verder gaan ontwikkelen en uitbouwen.

VitaValley is een open en onafhankelijk innovatieplatform gericht op versnellen en opschalen. De organisatie richt zich met name op innovaties op systeemniveau die leiden tot maatschappelijke impact. Het platform streeft ernaar gezondheidszorg en welzijn in Nederland te verbeteren door het implementeren van digitale toepassingen die doorbraken realiseren in zelfregie en zelfstandigheid. VitaValley verwacht dat Ploeg en Ketelaar een krachtige impuls gaan geven aan de missie van de organisatie.

Ploeg en Ketelaar hebben volgens VitaValley "jarenlange ervaring in management- en adviesfuncties in uitdagende, complexe omgevingen waarin zij door het smeden van vruchtbare coalities aansprekende resultaten bereiken". De afgelopen jaren hebben zij gewerkt als Senior Health Innovator bij Vital Innovators en waren zij mede-initiators van de VitaValley programma’s Vitaal Thuis en Vitaal Leven. De samenwerking met Vital Innovators zal worden voortgezet met als gezamenlijk doel: innoveren met maximale maatschappelijke impact.