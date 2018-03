'Buurtzorg sluisde geld naar privébedrijven Jos de Blok'

Stichting Buurtzorg heeft minstens 1 miljoen euro naar Nederlandse bedrijfjes van directeur Jos de Blok gesluisd en leningen verschaft aan buitenlandse bedrijven, waarin hij belangen heeft. Dit meldt RTL Z op basis van eigen onderzoek.

Uit jaarrekeningen van Stichting Buurtzorg blijkt dat de zorgaanbieder sinds de oprichting in 2006 "substantiële en omstreden betalingen" heeft gedaan aan de privébedrijven van De Blok, stelt RTL Z. De met publiek zorggeld gefinancierde stichting heeft "minstens 1,1 miljoen euro" betaald aan het bedrijf Buurtzorg Concepts van De Blok, dat helemaal los zou staan van Stichting Buurtzorg.

In een reactie heeft De Blok aan RTL Z de twee betalingen bevestigd. Dit geld is volgens hem gebruikt om het gedachtegoed van Buurtzorg te verspreiden over de hele wereld. Het is niet zijn bedoeling om er rijk van te worden, volgens hemzelf. Hij geeft volgens RTL Z geen antwoord op de vraag hoe groot zijn belangen in de verbonden bedrijven precies zijn, hoeveel Buurtzorg aan die bedrijven heeft betaald en hoeveel dividend er is uitgekeerd.

Wel heeft De Blok laten weten dat de methode voor de betalingen van Buurtzorg aan zijn conceptbedrijf tot stand is gekomen na een voorstel van zijn raad van toezicht. Ook zou er in 2010 met advies van externe adviesbureaus zijn gekeken naar de "structuur, governance en mogelijke belangenverstrengeling".

Geheim akkoord met de fiscus

De Belastingdienst heeft volgens RTL Z de betalingen van Buurtzorg aan de privébedrijven van De Blok afgelopen jaren ter discussie gesteld. Vanwege deze betalingen heeft de fiscus de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting, die geldt voor zorginstellingen, ingetrokken. Buurtzorg heeft de naheffing onder protest betaald in 2017. Hij zou een geheim akkoord met de fiscus hebben gesloten, maar op details wil De Blok niet ingaan.

Intussen heeft De Blok afstand gecreëerd tussen zichzelf en de stichting én tussen zichzelf en zijn privébedrijven. Bovendien zullen "alle transacties tussen de stichting en de commerciële bv’s vooraf worden getoetst bij de Belastingdienst". Hierdoor neemt het risico op belangenverstrengeling af, maar RTL Z wijst er tegelijkertijd op dat de zakelijke banden tussen de thuiszorginstelling en de privébedrijven van De Blok blijven bestaan.