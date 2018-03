Brede coalitie gaat ouderenzorg verbeteren

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tekent donderdag het Pact voor de Ouderenzorg met onder meer ouderenbond ANBO, Zorgverzekeraars Nederland, gemeenten en woningcorporaties. De in totaal veertig organisaties, instellingen, bedrijven en overheden slaan de handen ineen om de ouderenzorg te verbeteren, met bijzondere aandacht voor grensstreken en krimpregio's.

Drie punten staan centraal in het pact: de aanpak van eenzaamheid, zorgen dat ouderen langer kunnen thuis wonen en verbetering van de verpleeghuiszorg. Heel concreet is het nu nog niet. Maar het is de bedoeling dat nog dit voorjaar plannen met een reeks maatregelen worden gepresenteerd.

Dat daarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de krimpregio's en grensstreken komt omdat daar het aantal voorzieningen zoals winkels aan het teruglopen is. Bovendien is hier de vergrijzing verder gevorderd dan in andere delen van het land.

Het aantal ouderen groeit. Op dit moment zijn er ongeveer 1,3 miljoen mensen ouder dan 75, in 2030 zullen dat er naar verwachting 2,1 miljoen zijn. (ANP)