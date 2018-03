Provincie en gemeente willen pand voor Health Hub Roden kopen

Provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld willen zelf een pand kopen voor Health Hub Roden. De aankoop en verbouwing gaan 3 miljoen euro kosten. Noordenveld wil 6 ton bijdragen, de provincie 2,4 miljoen.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden op 7 maart. Het pand moet ruimte bieden aan kleine bedrijfjes en start-ups in de medische technologie en studenten van Noorderpoort en de Hanzehogeschool. De hub ontstond nadat de medische onderneming Cordis in 2008 uit Roden vertrok.

Ruimtegebrek

Nu huurt de Health Hub een pand van 1500 vierkante meter in Roden, maar dat wordt te klein. Wegens ruimtegebrek staan er 20 bedrijven op de wachtlijst. Straks wordt dat 3700 vierkante meter, waarvan 1000 vierkante meter beschikbaar is voor de bedrijfjes en de rest voor onderwijs, laboratoria en een 'clean room'.

Samenwerkingsverband

Er is ook kritiek op de plannen van provincie en gemeente. Tegenstanders noemen het ongeoorloofde staatssteun en stellen dat de overheid niet voor vastgoedbeheerder moet spelen. De investering moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad en provinciale staten. Dat gebeurt waarschijnlijk deze maand. De verwachting is dat een grote meerderheid voor zal zijn. Health Hub Roden is niet zomaar een onderneming, maar een samenwerkingsverband van allemaal kleine bedrijfjes die niet zomaar naar een bank kunnen stappen voor de aankoop van een pand.