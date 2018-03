Europese certificering voor Stroke Center Erasmus MC

Het Erasmus MC heeft als eerste ziekenhuis en als eerste umc in Nederland het Europese certificaat 'ESO Stroke Center' gekregen. Het certificaat is vijf jaar geldig.

Dat meldt het Erasmus MC op haar website. De European Stroke Organisation (ESO) kende de kwalificatie toe, omdat het Erasmus MC Stroke Center op hoog niveau multidisciplinaire diagnostiek, behandeling en revalidatiezorg levert.

Het ziekenhuis is er trots op dat ze in één keer door het assessment kwamen. De zorg voor patiënten met een beroerte is een van de speerpunten van het Erasmus MC. Het certificaat toont aan dat het transparant is naar patiënten, professionals en verzekeraars over de organisatie en kwaliteit van zorg.