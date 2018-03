Ommelander Ziekenhuis benoemt Ulco Vermeulen tot toezichthouder

Ulco Vermeulen is benoemd als lid van de raad van commissarissen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen per 1 maart. Hij is in het dagelijks leven lid van de raad van bestuur van Gasunie.

Ulco Vermeulen heeft naast zijn werk bij Gasunie verschillende nevenfuncties. Zo is hij voorzitter van het bestuur van het TKI Nieuw Gas en voorzitter van het bestuur van Groen Gas Nederland. Ook is hij lid van de raad van toezicht van de New Energy Coalition een fusie van Energy Valley, de Energy Academy Europe en het Energy Delta Institute.