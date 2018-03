AMC en VUmc fuseren formeel op 7 juni

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU medisch centrum (VUmc) tekenen op 7 juni de overeenkomst voor de bestuurlijke fusie. Vanaf dat moment gaan de twee universitaire centra in Amsterdam officieel samen.

De bestuurlijke fusie betekent dat de beide ziekenhuizen als één geheel worden aangestuurd omdat in de raden van bestuur en raden van toezicht dezelfde personen plaatsnemen. Vanaf dat moment kunnen AMC en VUmc officieel samen gaan doen waarvoor zij naar eigen zeggen zijn opgericht: "patiënten uitstekend verzorgen, veelbelovende talenten opleiden tot arts en verpleegkundige én de gezondheidszorg van morgen verbeteren dankzij hoogstaand en (inter)nationaal erkend wetenschappelijk onderzoek".

Met de ondertekening van de fusieovereenkomst komt een einde aan een traject dat jarenlang heeft geduurd. Het AMC en VUmc wilden eerder al fuseren, maar in 2014 zette de Autoriteit Consument & Markt een streep door deze wens. Twee jaar daarna, in 2016, ondernamen zij een nieuwe poging. Met succes: in september 2017 kregen de ziekenhuizen alsnog toestemming van de ACM om te fuseren.

Wie de fusiemoloch gaat leiden, is formeel nog niet bekend. Wel zei voormalig AMC-bestuursvoorzitter in 2016 tegen Skipr magazine dat zijn opvolger Hans Romijn en Wouter Bos (bestuursvoorzitter VUmc) de beoogde voorzitters van de nieuwe organisatie zijn.

Historische plek

De ondertekening van de fusieovereenkomst vindt plaats op een historische plek in de hoofdstad: de zolder van de Waag, waar de door Rembrandt in 1632 geschilderde Anatomische Les van Nicolaes Tulp zich afspeelt. Medewerkers van AMC en VUmc kunnen meekijken door een beeldverbinding met de Meibergdreef en De Boelelaan, waar zij tijdens een feestelijke receptie mee kunnen tekenen met de bestuurlijke fusie.