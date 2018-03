Ommelander sluit contract voor levering medische technologie

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen en technologieconcern Dräger hebben een langdurig contract gesloten voor de levering van medische technologie voor de acute zorg. Het bedrijf voorziet het ziekenhuis de komende 15 jaar medische apparatuur voor hartbewaking, beademing en bewaking van vitale functies van baby’s, kinderen en volwassenen.

Het Ommelander Ziekenhuis en Dräger hebben de afgelopen periode al nauw samengewerkt om de medische technologie aan te laten sluiten op de zorg die in het nieuwe ziekenhuis in Scheemda geleverd gaat worden. Het ziekenhuis verhuist in het weekend van 30 juni 2018 naar een nieuw pand in Scheemda. De huidige locaties in Delfzijl en Winschoten sluiten dan de deuren.

Naast medische apparatuur voor diagnose en therapie levert Dräger in het nieuwe ziekenhuis ook de systeeminfrastructuur en worden de zorgprofessionals opgeleid en met regelmaat bijgeschoold om het medisch technologisch systeem optimaal te kunnen bedienen of onderhouden.