Vuile lucht vormt risico voor hersenen ongeboren kind

Luchtvervuiling door fijnstof kan al invloed hebben op de hersenen van een ongeboren kind. Fijne deeltjes kunnen al voor de geboorte bijdragen aan latere gedragsproblemen, zoals verslaving en ADHD.

Dat komt doordat er een dunnere hersenschors kan ontstaan, blijkt uit onderzoek door onder andere het Erasmus MC in Rotterdam. Het gevaar bestaat "zelfs bij de als veilig veronderstelde huidige normen voor luchtverontreiniging", voegen de onderzoekers eraan toe.

De hersenen van een foetus zijn extra kwetsbaar, doordat ongeboren kinderen nog geen mechanismen hebben om giftige stoffen uit de omgeving te weren.

Hoofdonderzoeker Hanan El Marroun zegt dat vrouwen die in verwachting zijn niet in paniek hoeven te raken. "De effecten bij zwangere vrouwen die roken zijn veel groter. En tegen iemand die in Rotterdam woont, zou ik niet zeggen dat ze meteen moet verhuizen. Maar ik zou ook niet in Mexico-Stad gaan wonen."

Effecten

De latere effecten van het fijnstof op hersenen van foetussen is gemeten in een onderzoeksgroep die nu tien jaar oud is. Deze kinderen vertoonden op dit moment geen stoornissen, aldus Hanan El Marroun, de gemeten effecten waren binnen het normale functioneren. De hoop is dat de hersenen flexibel genoeg zijn om zich aan te passen.

"Maar het is goed je bewust te zijn dat er effecten zijn op de hersenontwikkeling", benadrukt de onderzoekster, die graag zou zien dat de Europese normen voor luchtverontreiniging strenger worden. (ANP)