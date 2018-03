Warande zet smart voorbeeldappartement in voor nieuwbouw

Zorgorganisatie Warande gaat op verschillende locaties nieuwbouw plaatsen of renoveren. Om de inrichting van zorgappartementen goed vorm te geven, heeft de organisatie een modelwoning ingericht in een wooncentrum in Houten. Bewoners en medewerkers de inrichting en diverse smarthome-toepassingen ervaren en meedenken over het ontwerp.

Het voorbeeldappartement is gebouwd in wooncentrum De Loericker Stee in Houten. Er is een spreek-luisterverbinding aangelegd en via apps kunnen licht, gordijnen en temperatuur op afstand worden geregeld.

Input

Op basis van de ervaringen en inbreng van medewerkers en bewoners, komt er voor de nieuwbouw van Warande in Zeist een definitief ontwerp. Ook wordt het gebruikt als input voor eventuele verbouw en renovatie op andere woonzorglocaties in Houten en op de Utrechtse Heuvelrug.