Bruins ontkent traineren donorwet

De nieuwe donorwet loopt nog minstens twee weken vertraging op. Maar dat is geen boze opzet van het kabinet om te voorkomen dat er een referendum over de wet wordt aangevraagd, bezweert minister Bruno Bruins voor Medische Zorg.

Het nieuwe donorregistratiesysteem, dat mensen als donor aanmerkt tenzij ze hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maken, is ruim drie weken geleden aangenomen door de Eerste Kamer. Omdat de ministerraad het wetsvoorstel nog altijd niet heeft goedgekeurd, groeide de verdenking dat Bruins moedwillig treuzelde. Hoe langer het duurt tot de donorwet is aangenomen, hoe groter de kans dat voorvechters van een raadgevend referendum over de wet er niet in slagen om dat af te dwingen voor het referendum is afgeschaft.

"Het is geen kwade wil", verzekert Bruins. "We moeten de financiering er nog bij regelen, en daar moet ik even de tijd voor hebben. Bruins moet het daarover eerst eens worden met het ministerie van Financiën, "en ik ben natuurlijk niet de enige die om geld komt vragen", zegt hij. Maar "ik maak echt haast en dat zal ik laten zien''.

Wanneer de donorwet nu de zegen van het kabinet zou kunnen krijgen, wil Bruins niet zeggen. Hij wijst erop dat de agenda van de ministerraad geheim is en dat agendapunten die waren uitgelekt in het verleden al weleens om die reden zijn uitgesteld.

De donorwet gaat naar verwachting in de zomer van 2020 in. Dat wordt door dit uitstel niet later. (ANP)