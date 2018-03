Santeon verbetert borstkankerzorg door uitkomsten te vergelijken

De verbetercycli van de Santeon ziekenhuizen hebben op het gebied van borstkanker de eerste vruchten afgeworpen, zo blijkt na anderhalf jaar. Door de uitkomsten en processen van behandelingen onderling te vergelijken leerden de afzonderlijke ziekenhuizen waar ze nog verbeteringen konden aanbrengen.

Dat meldt Santeon op haar website. De zeven topklinische Santeon ziekenhuizen (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, OLVG en het St. Antonius Ziekenhuis) zijn in 2016 gestart met het verbeteren van de borstkankerzorg.

Verbeterpunten

Dat gebeurt in verbetercycli van telkens een half jaar. In dat half jaar worden de uitkomsten van behandelingen en werkwijze van artsen onderling vergeleken. Uit de gesprekken en de data rollen verbeterpunten voor de afzonderlijke ziekenhuizen. Elk Santeon ziekenhuis heeft de aanpak en de resultaten van de verbetercycli gepubliceerd op zijn website.

Heroperaties

Door resultaten en werkwijzen te vergelijken, is het aantal heroperaties als gevolg van nabloedingen of wondinfecties, gedaald. Het ziekenhuis met het minst aantal heroperaties, bleek de wond tijdens de operatie vaker te spoelen. Die werkwijze is overgenomen door andere Santeon ziekenhuizen.

Sneller thuis

De verbetercycli zorgen er voor dat patiënten sneller weer veilig naar huis kunnen. Uit de vergelijking van werkwijzen bleek dat in een aantal ziekenhuizen patiënten na een borstsparende operatie nog dezelfde dag naar huis kunnen. Dat werd bijvoorbeeld mogelijk door operaties anders te plannen of door andere pijnstilling te geven.

Behandelbeslissingen

Omdat de ziekenhuizen over elkaars behandelresultaten beschikken, is er veel meer informatie beschikbaar over keuzes die mensen met vergelijkbare borstkankeraandoeningen hebben gemaakt en over de resultaten daarvan. Zo kan elk ziekenhuis patiënten beter adviseren over effecten van behandeling. Dat maakt het beter mogelijk om samen met de patiënt beslissingen in het behandeltraject te nemen.



Naast borstkanker heeft Santeon verbetertrajecten opgezet voor heupartrose, prostaatkanker, longkanker en CVA.