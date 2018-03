S&L Zorg plaatst 1500 zonnepanelen op daken

S&L Zorg plaatst 1500 zonnepanelen op de daken van haar woningen in Bergen op Zoom en Roosendaal. Die panelen gaan evenveel stroom opwekken als 100 tot 120 huishoudens gemiddeld verbruiken.

Dat meldt S&L Zorg op haar website. Er worden ongeveer 1000 panelen geplaatst op de zorgwijk Lambertijnenhof in Bergen op Zoom en er komen ongeveer 500 panelen op zorgwijk Sterrebos in Roosendaal. Daarvoor heeft de zorginstelling een subsidie gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie is verdeeld over een periode van 15 jaar.

Duurzaam

S&L Zorg biedt zorg en begeleiding aan meer dan 350 mensen met een verstandelijke beperking. De meeste mensen wonen in woningen van de instelling. Die staan in reguliere wijken, maar ook in zorgwijken zoals in Roosendaal en Bergen op Zoom. S&L Zorg heeft al meer duurzame verbeteringen doorgevoerd, zoals led-verlichting, slimme sensoren en afvalscheiding. Bewoners verzamelen en composteren een deel van het groenafval zelf om weer te gebruiken in hun moestuin.