VWS benoemt Daan Hoefsmit tot bestuursvoorzitter CAK

Daan Hoefsmit is benoemd als voorzitter van de vernieuwde raad van bestuur van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Hij was sinds januari 2017 al lid van de raad van bestuur van de uitvoerder van de wettelijke regelingen voor eigen bijdragen van de Wmo en Wlz.

Voordat hij bij het CAK aan de slag ging, was Hoefsmit voorzitter van de raad van bestuur van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Daarvoor is hij onder meer werkzaam geweest als partner bij werving- en selectiebureau K+V. Zijn voorganger als voorzitter van de raad van bestuur bij het CAK was Eric van den Brink. Hij is inmiddels programmadirecteur van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het ministerie heeft besloten dat de vernieuwde raad van bestuur zal bestaan uit drie personen: een voorzitter, een CFO (portefeuille financiën, facilitaire zaken en inkoop) en een COO (portefeuille klantcontacten en ICT).