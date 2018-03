Liemerije koopt pand van ziekenhuis Rijnstate

Liemerije heeft het gebouw van haar hoofdlocatie in Zevenaar gekocht van ziekenhuis Rijnstate. Met ingang van 1 maart 2018 is de ouderenzorgorganisatie eigenaar geworden van het gebouw en de bijbehorende grond.

Liemerije was voorheen huurder van het pand. De aankoop is een gevolg van het voornemen van Rijnstate om gebouwen die het ziekenhuis niet zelf gebruikt zoveel mogelijk af te stoten.

Door de aankoop houdt Liemerije naar eigen zeggen de regie op toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg op de hoofdlocatie. Daarnaast biedt de aankoop Liemerije financiële voordelen ten opzichte van de huurconstructie. Dit heeft onder meer te maken met de gunstige rente op dit moment.

In Liemerije Zevenaar wonen ouderen met dementie, ouderen met lichamelijke problemen en ouderen met psychogeriatrische problemen. Daarnaast is er een revalidatieafdeling, een hospice en dagopvang. In het advies- en behandelcentrum Liemerije kunnen senioren uit Zevenaar en De Liemers terecht met vragen over en de behandeling van klachten die ontstaan bij het ouder worden.