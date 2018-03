Steven van Berlekom wordt nieuwe directeur Liliane Fonds

Steven Berdenis van Berlekom wordt per 1 juni 2018 directeur-bestuurder van het Liliane Fonds. Dit is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor kinderen met een handicap.

Van Berlekom is lid van de raad van bestuur van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht sinds 2009. Daarvoor was hij er kinderfysiotherapeut, divisiemanager en manager van het Kenniscentrum. Hij heeft zich met name ingezet voor kwaliteitsverbetering, zorginnovatie en wetenschappelijk onderzoek.

Kees van den Broek, de huidige directeur-bestuurder van het Liliane Fonds, kondigde eerder aan zijn functie medio 2018 te zullen neerleggen. Hij is inmiddels dertig jaar actief voor het Liliane Fonds en leidt de organisatie sinds 2006. Hij heeft veel vertrouwen in zijn opvolger: "Ik draag mijn taken met een gerust hart over aan Steven. Hij is de juiste man op de juiste plek."

Het Liliane Fonds zet zich in voor kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede in ontwikkelingslanden. De organisatie werkt nauw samen met MIVA, dat kleinschalige projecten steunt in afgelegen gebieden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika met vervoers- en communicatiemiddelen.