'Verbetering medicijngebruik kan 300 miljoen euro opleveren'

De bij BENU aangesloten apotheken hebben zo'n 32 miljoen euro bespaard aan zorgkosten voor hun patiënten dankzij de BENU Medicijnmonitor. Als alle apotheken in Nederland een soortgelijke monitor gebruiken, kan dit de samenleving in potentie ruim 300 miljoen euro opleveren. Dit stelt BENU Apotheek op basis van onderzoek door adviesbureau Equalis Strategy & Modeling.

BENU Apotheek, onderdeel van de Brocacef Groep, heeft de BENU Medicijnmonitor gelanceerd om de kwaliteit van medicijngebruik te verhogen, de patiënt daardoor beter te behandelen en tegelijkertijd de farmacie- en ziekenhuiskosten te verlagen. De Medicijnmonitor maakt het medicijngebruik van patiënten inzichtelijk en beoordeelt of de farmaceutische behandeling aan de meest recente wetenschappelijke inzichten voldoet. Goed medicijngebruik wordt hiermee gestimuleerd en medische complicaties worden voorkomen, stelt BENU Apotheek.

Vermindering van ziekenhuiskosten

In de eerste twee jaar sinds de introductie van de Medicijnmonitor in 2011 hebben de toen 231 aangesloten apotheken bij BENU naar schatting 32 miljoen euro aan zorgkosten bespaard voor hun patiënten. Jaarlijks besparen BENU apotheken naar schatting 75 miljoen euro. De kostenbesparing wordt voor 80 procent behaald door vermindering van ziekenhuiskosten (60 miljoen euro). De overige 20 procent valt grotendeels binnen de farmaciekosten (15 miljoen euro).

De verwachte structurele jaarlijkse besparing ligt rond de 81 miljoen euro, volgens Equalis Strategy & Modeling. Alle vijfhonderd apotheken van BENU nemen inmiddels deel aan de Medicijnmonitor. Als alle apotheken in Nederland een instrument zouden gebruiken dat inzicht biedt in het medicijngebruik, dan is een opbrengst van meer dan 300 miljoen euro per jaar voor de samenleving "realistisch", aldus het adviesbureau.

De Medicijnmonitor levert bovendien "flinke gezondheidswinst" op voor patiënten. Apothekers signaleren snel een verhoogd risico op medische complicaties bij medicijngebruik, ondernemen actie met de arts en de patiënt en optimaliseren vervolgens het medicijngebruik van patiënten. Daardoor worden complicaties door verkeerd of onnodig gebruik van medicijnen voorkomen, wat ook leidt tot sterke verlaging van de kosten van ziekenhuisopnamen.

Verzilveren

Ondanks de goede resultaten is verbetering van de monitor toch nodig, volgens BENU. "De besparing is voor verzekeraars in het huidige zorgstelsel lastig te verzilveren. Verzekeraars hebben geen inzicht in welke patiënten een interventie krijgen of hebben gehad, het is daardoor niet duidelijk in welke ziekenhuizen de kostendaling plaatsvindt om zo de ziekenhuisbudgetten te kunnen 'schonen'."

Johan Visser, consultant bij Equalis: "Een oplossing is om ziekenhuizen en apothekers in een regio afspraken te laten maken over de integrale zorgverlening voor specifieke patiëntgroepen met een interventie van de medicijnmonitor. Zo komt er meer inzicht in de optimale zorg voor deze patiëntgroepen." Daarnaast wordt duidelijk wat de financiële toegevoegde waarde van de farmaceutische zorg is.