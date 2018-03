ETZ gaat verpleegkundigen inwerken met persoonlijke start-up

Het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg start met het ‘Verpleegkundigde Start-Up’ (VSU) voor nieuwe verpleegkundigen. Dat is een inwerkprogramma met leervragen op maat, volledig afgestemd op opleiding, werkervaring en achtergrond van elke verpleegkundige.

Dat meldt het ETZ op haar website. Het ziekenhuis wil niet werken met traditionele algemene inwerkprogramma’s waarbij nieuwe medewerkers zich moeten plooien naar de organisatie.

Een aantal VSU-trainingen is verplicht voor alle nieuwe medewerkers. Die gaan bijvoorbeeld over het elektronisch patiënten dossier of brandveiligheid. Dit kan de verpleegkundige aanvullen met trainingen, workshops en snuffelstages op andere afdelingen. Het programma wordt ondersteund door een module in de elektronische leeromgeving van het ETZ. Het volledige inwerkprogramma heeft de tijdsduur van een jaar.

Voorbereid

Het inwerkprogramma is ook bedoeld voor herintreders en zij-instromers. Voor de verpleegkundigen die al in het ETZ actief zijn, betekent het maatwerktraject dat nieuwe collega’s completer worden ingewerkt. Zij komen beter voorbereid op de afdeling en ontwikkelen zich daarna nog verder.