Horde genomen voor verhuizing EMA

Een van de laatste horden voor de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) van Londen naar Amsterdam is genomen. De commissie Volksgezondheid van het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet.

Wel moet Nederland het parlement elk kwartaal informeren over de voortgang van de bouw van het EMA-complex aan de Zuidas. De Italiaanse commissievoorzitter Giovanni La Via zei maandag bij de stemming in Straatsburg er vertrouwen in te hebben dat de bedrijfsvoering van het agentschap niet in gevaar komt. Hij deed daar verslag van een bezoek dat een parlementsdelegatie onlangs aan Amsterdam bracht.

Donderdag stemt het voltallige parlement over de verhuizing, die volgend jaar op 1 april moet zijn afgerond. De parlementariërs willen dat ze in de toekomst eerder een stem krijgen over dergelijke besluiten.

Loting

Milaan verloor in november van Amsterdam na stemmingen en een loting, waar veel Italiaanse politici van balen. Italië heeft nog een procedure lopen bij het Europees Hof van Justitie in een poging het verhuisbesluit terug te draaien, mede omdat toen nog niet bekend was dat de medewerkers een maand of zes bij station Sloterdijk zouden moeten werken. De kosten van die tussenverhuizing zijn voor Nederland.

Met de bouw van het Vivaldi-gebouw en het onderhoud voor twintig jaar is ruim een kwart miljard euro gemoeid. Een consortium onder leiding van bouwbedrijf Dura Vermeer begint in juni aan de klus die medio november 2019 klaar moet zijn. (ANP)