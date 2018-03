Magentazorg kondigt geleidelijke bestuurswisseling aan

Evelyn Lindeman is benoemd tot lid van de raad van bestuur van Magentazorg per 1 maart. Het huidige enige lid van de raad van bestuur, Jeltje Schraverus, blijft voorlopig aan als lid maar doet een stapje terug.

De twee jaar sinds het aantreden van Jeltje Schraverus als bestuurder in januari 2016 hebben voor Magentazorg in het teken gestaan van het "op orde brengen en opnieuw structureren van de organisatie". Volgens de organisatie ligt er een fundament waardoor Magentazorg "vol vertrouwen de toekomst in gaat", en is er een (bijna voltallig) stevig directieteam dat "vol enthousiasme" aan het nieuwe Magentazorg werkt.

Schraverus: "Ik stel vast dat het reorganisatieproces nu ten einde loopt, mijn opdracht klaar is en dat er een nieuwe fase aanbreekt. Het is dus tijd voor mij om een stapje terug te doen en geleidelijk het stokje over te dragen". De raad van toezicht is "vol waardering" over wat onder leiding van Schraverus tot stand is gebracht. Tegelijkertijd deelt de raad van toezicht haar mening dat de periode die nu aanbreekt om een leiderschap vraagt dat niet belast is met de moeilijke en soms pijnlijke keuzes, die de afgelopen jaren gemaakt moesten worden.

Continuïteit

Omdat er behoefte is aan continuïteit en verder bouwen aan het nieuwe Magentazorg is besloten om voor de komende maanden de raad van bestuur uit te breiden met een tweede lid in de persoon van Evelyn Lindeman. Zij heeft ruime ervaring opgedaan in directie- en bestuurlijke functies zowel binnen als buiten de zorg. Zij werd aangesteld in september 2017 als kwartiermaker om de voorgenomen samenwerking tussen Woonzorggroep Samen en Magentazorg in te richten, die overigens al snel werd afgeblazen als gevolg van verschillen van inzicht tussen de twee zorgaanbieders.