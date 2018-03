Jeugdzorgaanbieder Juzt schrapt zestig banen. Ook gaat de organisatie fors snijden in haar vastgoedbezit, zo meldt het AD.

De bezuinigingen zijn volgens de raad van bestuur van Juzt noodzakelijk om in de toekomst met een gezonde bedrijfsvoering zorg te kunnen verlenen. Met de vakbonden is begin maart een sociaal plan ondertekend. Daarin staan afspraken over vertrekregelingen en begeleiding van werk naar werk.

Bij Juzt werken meer dan vijfhonderd mensen. De organisatie schrapt vooral in management- en ondersteuningsfuncties. Het is volgens de raad van bestuur onvermijdelijk dat er ook gedwongen ontslagen zullen vallen, aldus het AD.

Juzt is een organisatie voor specialistische jeugd- en opvoedhulp en vrouwenopvang in gemeenten als Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roosendaal. Juzt biedt onder meer zorg aan huis, pleegzorg, dagbehandeling en 24-uurs-zorg aan.