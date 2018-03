Ambulancezorg Nederland kiest Han Noten als voorzitter

Han Noten is benoemd tot voorzitter van Ambulancezorg Nederland (AZN). Noten volgt Hans Simons op die na 7 jaar voorzitterschap is teruggetreden.

Noten is momenteel nog werkzaam als burgemeester van de gemeente Dalfsen. Eerder was Noten voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de PvdA en voorzitter van ActiZ. Verder bekleedde hij verschillende functies bij onder meer vakbond FNV, Achmea en de Nederlandse Spoorwegen. "Noten is vanwege zijn ruime bestuurservaring en verbindende kwaliteiten in staat de ambulancesector goed te prepareren op de voortdurende veranderingen in het zorglandschap en is hij een waardig opvolger van Hans Simons die zich een bevlogen, deskundig en betrokken voorzitter heeft getoond", aldus Mac Honigh, vice-voorzitter van Ambulancezorg Nederland.

AZN is blij met de komst van Noten. Honigh: "Wij zien in Han Noten een uitstekend voorzitter die in staat is samen met alle belanghebbenden de ambulancezorg nog steviger te positioneren in de keten van acute zorg. Noten zal vanuit die positie de ingezette strategische koers van de ambulancesector verder vormgeven. De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen, die vragen om slagvaardige aansturing vanuit een inhoudelijke visie." De toenemende druk op de acute zorg en ambulancezorg, het arbeidsmarktvraagstuk en de ordening van de ambulancezorg zijn de komende tijd de belangrijkste aandachtsgebieden, aldus de brancheorganisatie.

Belangenbehartiger

Ambulancezorg Nederland verbindt de 25 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) en behartigt de belangen van de ambulancesector. AZN is de vertegenwoordiger van de sector in het maatschappelijk verkeer met overheden, organisaties en instanties.