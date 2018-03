Zorgpartners Midden-Holland verkoopt verpleeghuis in Gouda

Zorgpartners Midden-Holland heeft voormalig verpleeghuis Bloemendaal te Gouda verkocht aan projectontwikkelaar Janssen de Jong. Zorgpartners draagt het gebouw, dat al sinds 2015 niet meer in gebruik was als verpleeghuis, eind maart 2018 over.

In verpleeghuis Bloemendaal werd voorheen geriatrische revalidatiezorg aangeboden. Het gebouw was echter sterk verouderd. Zorgpartners Midden-Holland heeft deze geriatrische revalidatiezorg daarom in 2015 in revalidatiecentrum Ronssehof ondergebracht.

Ronssehof is gespecialiseerd in het behandelen van ouderen en chronisch zieken na een hersenbloeding, een operatie aan een heup of knie, een amputatie of bij andere aandoeningen waarbij het herstel gepaard moet gaan met revalidatie.