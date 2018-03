Daelzicht doet aangifte tegen ontslagen nep-arts

Daelzicht doet aangifte tegen de vrouw die vorig jaar op staande voet is ontslagen omdat ze zich jarenlang had voorgedaan als arts. De zorginstelling verwijt haar valsheid in geschrifte en eist een schadevergoeding.

De vrouw werkte 3,5 jaar lang als arts op een locatie van Daelzicht in Heel. Al die tijd bleek ze geen diploma en geen BIG-registratie te hebben gehad. Toen ze de opleiding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten aan het Erasmus MC deed, viel ze door de mand toen ze haar papieren moest overleggen. Ze bleek een diploma aan de Universiteit Maastricht en haar BIG-registratie te hebben vervalst. Daelzicht heeft haar papieren nooit ingezien. Ze werd in september 2017 ontslagen.

Toegangspasje

In een verklaring stelt Daelzicht dat ze volgens deskundigen altijd medisch correct heeft gehandeld. De cliëntveiligheid is nooit in gevaar geweest. Daelzicht heeft haar personeelsbeleid drastisch aangepast, zo schrijft dagblad de Limburger. Alle BIG-registraties van medewerkers zijn gecontroleerd. Alles bleek te kloppen. Nieuwe medewerkers voortaan originele documenten van diploma’s, identiteitsbewijzen en BIG-registratie laten zien. Anders krijgen ze geen toegangspasje en toegang tot de systemen.