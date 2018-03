Nieuwegein ontwikkelt woningen met zorg voor inwoner met beperking

VVT-organisatie ZorgSpectrum, de gemeente Nieuwegein en woningcorporaties Mitros, Jutphaas Wonen en Stichting Portaal hebben het convenant 'Verzorgd Wonen' ondertekend. Daarin staan afspraken over het aanbod van passende woningen die in combinatie met zorg worden aangeboden aan ouderen en mensen met een beperking.

Verzorgd Wonen richt zich op de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen. De initiatiefnemers willen hiermee inwoners ondersteunen die nu of in de toekomst extra ondersteuning nodig hebben. "Langer zelfstandig thuis wonen gaat niet vanzelf", zegt wethouder Hans Adriani. "Met dit convenant laten de corporaties, ZorgSpectrum en de gemeente zien hoe innovatief je kunt zijn als je echt de handen ineen sluit. De komende jaren kunnen we hierdoor op veel plekken in Nieuwegein woningen geschikt maken en zorg naar woongebouwen toebrengen. Zo kunnen veel meer mensen comfortabel in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, ook als ze meer zorg nodig hebben."

Inwoners van Nieuwegein die deelnemen aan het concept huren zelf de woning, maar kunnen rekenen op zorg en ondersteuning in de nabije omgeving. De woningen maken onderdeel uit van een groter, toegankelijk complex. Aanpassingen in deze woningen zijn bijvoorbeeld het weghalen van drempels, het creëren van stroeve vloeren en ruimte voor het plaatsen van scootmobielen en automatische deuren.

Bereikbaarheid

Om te bepalen of een woonomgeving voor het concept in aanmerking komt, is onder meer bereikbaarheid van winkels en openbaar vervoer belangrijk. Daarnaast is het wenselijk dat er een gezondheidscentrum en buurtcentrum aanwezig zijn. Ook het informele netwerk van buren, mantelzorgers en vrijwilligers die activiteiten organiseren zijn volgens de partijen randvoorwaarden om Verzorgd Wonen tot een succes te maken.