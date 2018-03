Van fraude verdachte zorgaanbieder Saphir Zorg failliet

De van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb) verdachte zorgaanbieder Saphir Zorg uit Almelo is failliet. De rechtbank in Overijssel sprak het faillissement op 15 maart uit.

De Sociale Recherche Twente (SRT) deed vorig jaar onderzoek naar mogelijk misbruik met zorggelden door deze zorgaanbieder. Uit dit onderzoek bleek dat Saphir Zorg geld incasseerde van cliënten met een pgb, voor onder meer dagbesteding, maar niet of nauwelijks diensten leverde. De zorgaanbieder zou valse facturen hebben opgemaakt en er zou geen juiste administratie zijn bijgehouden.

De bestuurders van Saphir Zorg hebben toegegeven dat het declareren van pgb-gelden niet in alle gevallen juist is verlopen en dat er niet altijd goede kwalitatieve zorg is verleend. De SRT heeft tegen de verdachten proces-verbaal opgemaakt vanwege valsheid in geschrifte. De gemeente Almelo ging over tot het terugvorderen van de pgb-gelden over 2016, in totaal 375 duizend euro.