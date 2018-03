VUmc beslist vrijdag over opnamestop

Het VUmc in Amsterdam beslist vrijdag of het ziekenhuis de opnamestop beëindigt. Eerder deze week was die opnamestop ingesteld voor de intensive care en de medium care omdat er opnieuw een ziekenhuisbacterie was gevonden. Spoedpatiënten moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen.

Donderdag is wel de ic beperkt weer opengegaan. Volgens een woordvoerster om "de doorstroming iets te verhogen". De medium care blijft nog dicht.

Het VUmc kampt al ruim twee weken met de bacterie Acinetobacter baumannii, die resistent is tegen antibiotica. Ondanks alle maatregelen zijn er deze week toch weer enkele besmettingen gevonden en daarom was de opnamestop ingesteld. (ANP)