Regio Amsterdam pakt personeelstekort aan

Vijftig zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Amsterdam, Diemen en Amstelveen gaan de personeelstekorten in hun sector aanpakken. Op 15 maart hebben zij het convenant voor het RAAT getekend: het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten.

Dat heeft werkgeversorganisatie SIGRA op 15 maart bekend gemaakt. SIGRA is het samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken in gezondheidszorg en welzijn in de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Onder de ondertekenaars waren onder andere Duco Stuurman, stedelijk directeur sociaal van de gemeente Amsterdam, en Eric Hisgen, bestuursvoorzitter van Amstelring en SIGRA-bestuurder.

Commitment

De zorg- en welzijnsorganisaties en hun partner CNV Zorg & Welzijn hebben de commitment om samen te zorgen voor voldoende geïnspireerde en goed opgeleide professionals binnen de sector. Bij de realisatie van de RAAT-plannen gaan zij nauw samenwerken met onderwijsinstellingen, overheden, sociale partners en het zorgkantoor in de regio.

Opleidingscapaciteit

In de plannen staat onder andere beschreven om voor 2021 de instroom in mbo-opleidingen Zorg en Welzijn van 2500 naar 3500 te verhogen. Voor hbo moet dat van 1410 naar 1750. De opleidingscapaciteit en het opleidingsrendement worden verhoogd met 15 procent. Er komt een uitbreiding van het aantal opleidingsmogelijkheden en de uitstroom wordt beperkt door aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat.