Een op tien apotheken moet medicijnafval betalen

Nog niet alle Nederlandse gemeente nemen de plicht om ook medicijnafval in te zamelen serieus. In 10 procent van de gemeenten moeten apothekers nog steeds betalen voor het vrijwillig inzamelen en afvoeren van medicijnafval en naalden.

Dat blijkt uit een landelijke inventarisatie die de KNMP in maart uitvoerde.

Kosteloos

Als restanten van medicijnen in het riool terechtkomen, vervuilen zij het oppervlakte- en grondwater. Burgers leveren hun medicijnresten liever af bij de apotheek dan in de plaatselijke milieustraat. Dus wil de KNMP dat alle apotheken hun patiënten de mogelijkheid kunnen blijven bieden om overgebleven medicijnen in te leveren. Maar dat moet dan wel kosteloos zijn voor de apotheker, de gemeenten moeten zorg dragen voor afvoer en verwerking.

Afvoer

Medicijnafval bestaat uit geneesmiddelen die patiënten wel ontvangen maar niet gebruiken, zoals een restant van pillen in een strip, een overblijfsel zalf in een tube of hoestdrank in een flesje. Uit de inventarisatie komt naar voren dat gemeenten, aangespoord door de landelijke overheid en de waterbranche, steeds meer bereid zijn afspraken met apothekers te maken over de afvoer van het ingezamelde medicijnresten en gebruikte naalden. In 38 van de 380 gemeenten is dit nog niet goed geregeld.