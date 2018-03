Minister De Jonge bezorgd over 'poederzelfmoord'

Minister Hugo de Jonge vindt het 'heel zorgelijk' dat het zogenoemde zelfmoordpoeder een eerste slachtoffer heeft gemaakt. Het is goed dat het Openbaar Ministerie de zaak onderzoekt, zegt de vicepremier.

Dat onderzoek moet ook uitwijzen of Coöperatie Laatste Wil (CLW), die het poeder onder mensen met een doodswens wil verspreiden, betrokken was bij de zelfmoord van de 19-jarige Ximena. De jonge vrouw uit het Brabantse Uden maakte drie weken geleden een eind aan haar leven met behulp van het middel. Ze had dat zelf op internet besteld.

Schaden

De Jonge vraagt zich ook af of het mogelijk is om ervoor te zorgen dat mensen minder gemakkelijk aan het poeder kunnen komen. Maar de vicepremier heeft er een hard hoofd in. Hij wijst erop dat allerlei middelen de gezondheid kunnen schaden, maar voor andere doeleinden ook heel nuttig kunnen worden gebruikt.



De Jonge noemde de plannen van CLW eerder 'zeer ongewenst, over het randje van onverantwoord en mogelijk ook strafbaar'. Hij beloofde toen 'een indringend gesprek' met de organisatie te voeren. (ANP)