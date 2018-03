CZ blijft bedevaart naar Lourdes vergoeden

Zorgverzekeraar CZ blijft bedevaarten naar Lourdes vergoeden. CZ-verzekerden kunnen als ze aan de polisvoorwaarden een paar honderd euro korting krijgen op een meerdaagse reis. Ieder jaar maken daar zo’n achthonderd verzekerden gebruik van.

Dat schrijft dagblad BN/de Stem op 16 maart. De van huis uit katholieke verzekeraar adverteert met kortingen op Lourdes-reisjes bijvoorbeeld in het blad van Bisdom Rotterdam.

Kritiek

De kortingen op bedevaartreizen leverden de afgelopen jaren veel kritiek op – onder andere van toenmalig minister van VWS Edith Schippers – maar ze kunnen niet worden verboden. CZ zegt dat ze doorgaan met de kortingen, zolang de behoefte bestaat. Woordvoerder Marie-José van Gardingen vergelijkt de vergoeding met die voor alternatieve geneeswijzen. Dit zit ook in het aanvullend pakket.



Zorgverzekeraar VGZ, eveneens met katholieke oorsprong, heeft de sponsoring van Lourdesreizen in 2014 geschrapt. Dat past niet meer in de huidige tijdsgeest, aldus woordvoerder Dennis Verschuren.