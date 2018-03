Duitse ambulances actief in Achterhoek

In sommige delen van de Achterhoek kan een Duitse ambulance sneller bij een noodgeval zijn dan een Nederlandse. Vanuit het Duitse Isselburg is het laatste half jaar vijftig keer een ambulance uitgerukt voor een Nederlander in nood.

Dat blijkt uit de evaluatie van het project Spoedhulp zonder Grenzen, waar Omroep Gelderland bericht van doet. De Duitse ambulances gingen onder andere naar Aalten, ’s Heerenberg en Silvolde. Maar het project lost vooral de nood in Dinxperlo op.

Taalbarrière

Mensen in Nederland die hulp nodig hebben, bellen gewoon naar 112. De meldkamer helpt de mensen en kijkt welke ambulance het snelst ter plaatse kan zijn. De aanrijtijd vanuit Isselburg is gemiddeld zo’n 6 à 7 minuten. De aanrijtijd vanuit het Nederlandse Varsseveld is gemiddeld zo’n 13 à 14 minuten.



Het maakt qua aanpak geen verschil uit welk land de hulpverleners komen. De ambulancebroeders in Duitsland hebben een intensieve training gevolgd en een speciaal certificaat gehaald om in Nederland te mogen helpen. Ze evalueren regelmatig met de Nederlanders. Alleen is er af en toe de taalbarrière.

Onderaannemer

De IGJ volgt project Spoedhulp zonder Grenzen op de voet. Als het experiment slaagt en de werkwijze definitief is, wordt de Duitse ambulance een onderaannemer van de Nederlandse ambulancedienst.