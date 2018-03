Ziekenhuis Rijnstate gaat van het gas af

Ziekenhuis Rijnstate doet mee aan een Arnhems project om de mogelijkheid van een openbaar warmtenet op het terrein van Burgers Zoo te onderzoeken. Een biomassacentrale op het dierentuinterrein moet er voor gaan zorgen dat het ziekenhuis ooit van het gas af kan.

Dat meldt Rijnstate via haar website. Ook de dierentuin zelf moet gasvrij worden. In de toekomst kunnen ook andere partijen op het openbaar warmtenet worden aangesloten. Naast Koninklijke Burgers Zoo en Rijnstate werken Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), ZON participaties en Inenergie aan het project. Op 16 maart hebben zij een intentieverklaring getekend.

Verduurzamen

DGO is de netwerkbeheerder en ondersteunt graag initiatieven op basis van CO2-neutrale energieopwekking, terwijl ZON de biomassacentrale kan leveren en installeren. Inenergie heeft de haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het ziekenhuis en de dierentuin gaan de gasvrije energie gebruiken. “Rijnstate staat voor een grote ver- en nieuwbouwoperatie van haar locatie in Arnhem”, zegt Wim van Harten, voorzitter van de raad van bestuur van Rijnstate. “Wij zien een lokaal warmtenet in Arnhem-Noord als een goede mogelijkheid om een deel van onze warmtevoorziening te verduurzamen.”